Morte Reyes, il bel gesto del Real Madrid nei confronti del figlio…

La notizia della morte di Reyes ha sconvolto tutti, il 35enne è scomparso sabato mattina in seguito ad un incidente stradale.

Da sottolineare, in tal senso, il bellissimo gesto del Real Madrid, come rivelato da Cristobal Soria, ex addetto agli arbitri del Siviglia e ora opinionista del programma “El Chiringuito de Jugones”. Queste le sue parole: “Florentino Perez si prenderà cura del figlio fino a quando non avrà 18 anni“. Il primogenito dello spagnolo si chiama come il padre, José Antonio, ha undici anni e fino a pochi mesi fa ha giocato per le giovanili del Leganes. Dal prossimo anno e fino ai diciotto giocherà con la cantera delle merengues.