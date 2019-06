Morte Reyes, la dinamica dell’incidente: l’auto viaggiava a quasi 250 km/h

E’ stata la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio sabato mattina: la morte in un incidente di José Antonio Reyes, ex calciatore tra le altre di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid.

E’ uscito il rapporto della Guardia Civil in merito alla dinamica dell’incidente. E’ stata l’alta velocità a portare alla morte il calciatore, come rivela il ‘Mundo Deportivo’. La Mercedes guidata dallo spagnolo stava viaggiando a 237 km/h sull’autostrada A-376 in direzione di Utrera, la città natale di Reyes, prima di uscire dalla strada a causa dello scoppio di una delle gomme per poi ribaltarsi e prendere fuoco.