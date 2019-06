“Notizia impossibile da credere, impossibile da mandare giù, è veramente dura Dio mio….Riposa in pace José Antonio Reyes….il dolore più grande. Ora sulla fascia sinistra lassù ci sarete tu e Antonio“. E’ il messaggio commosso del Ds del Siviglia, Monchi, via twitter per la morte di Josè Antonio Reyes, con un riferimento doloroso anche ad Antonio Puerta, altro ex giocatore del Siviglia deceduto nell’agosto 2007 in seguito a un attacco cardiaco in campo.