Mbappè da record, il suo traguardo è storia: meglio di Messi e Cristiano Ronaldo!

Ieri sera, nel successo per 0-4 della sua Francia in casa dell’Andorra, ha messo a segno la sua 100esima rete. Per Kylian Mbappé è un record, storico. Tripla cifra raggiunta, infatti, all’età di 20 anni e 5 mesi.

Traguardo, questo, che lo mette tra i più grandi, anzi prima. Sì, perché i più grandi, Messi e Cristiano Ronaldo, hanno dovuto aspettare i 22 anni per raggiungere le 100 reti segnate, cioè un anno e mezzo dopo del francese. Forse, perché possa essere ricordato allo stesso modo, serve che mantenga la loro continuità per anni, come hanno fatto e stanno facendo l’argentino e il portoghese. Ma intanto, a guardare l’inizio, le prospettive sembrano più che buone…