Il Napoli alza la voce: “i big non sono in vendita”, James Rodriguez non si sbilancia sul futuro

“I giocatori del Napoli non sono in vendita”. Il Napoli ha deciso di mettere le cose in chiaro e di smentire via Twitter le indiscrezioni di stampa riguardanti possibili cessioni di pezzi pregiati. “La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione”, si legge nel post del club partenopeo. “I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate”.

In entrata il nome è sempre quello di James Rodriguez. “Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in societa’ che comandano molto ed io da qui non posso far nulla. Contatti con Zidane? Non ho mai parlato con lui”. Parla il colombiano nel mirino anche del club azzurro. “Non so dove giochero’ la stagione 2019-2020 – ha aggiunto Rodriguez, secondo quanto riporta ‘Marca’ – Non lo so, in questo momento il mio unico pensiero e’ la Copa America e percio’ non so dove giochero’. In questo momento preferisco rimanere tranquillo”.