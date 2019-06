Napoli, De Laurentiis a tutto campo: Sarri alla Juve e le strategie di mercato

La stagione in casa Napoli è stata positiva, il club azzurro ha deciso di proseguire il rapporto con Carlo Ancelotti, l’obiettivo è provare ad accorciare il distacco dalla Juventus per la lotta scudetto. Intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ per il presidente De Laurentiis che ha fornito interessanti indicazioni.

Sta seguendo la telenovela Sarri-Juventus e quello che ha detto per esempio a riguardo Insigne («Per i napoletani sarebbe un tradimento»)?

«Sono assolutamente distaccato da questa vicenda. Penso che, compiuti diciotto anni, il raggiungimento della maggiore età consenta a ognuno di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Tutto qua».

Che mercato si devono aspettare i tifosi del Napoli?

«Prima di tutto bisogna sottolineare che l’estate è lunghissima e che tante cose possono succedere da qui al 2 settembre. Siamo appena a inizio giugno…».

Il prossimo arrivo sarà un attaccante? A che punto è la trattativa per Lozano?

«Per quel che riguarda gli attaccanti, ne abbiamo a iosa e prima di comprarne altri dobbiamo capire chi sarà in uscita. Quando mi sono confrontato con i miei collaboratori abbiamo stabilito che la squadra ha bisogno di un attaccante, di un terzino destro, che però abbiamo già acquistato, e di un terzino sinistro, qualora uno dei nostri dovesse partire. Altrimenti in quest’ultimo ruolo siamo a posto visto che Ghoulam ha dimostrato di stare bene e facendo la preparazione estiva migliorerà ancora».

Avete chiesto informazioni anche su Mauro Icardi?

«Icardi lo abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso…».

Adesso…

«Adesso mi dicono i miei (collaboratori, ndr) che sia l’Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli».