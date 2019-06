Napoli, doppia sfida di lusso contro il Barcellona

Il Napoli ha concluso una buona stagione adesso la dirigenza è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più competitiva ed in grado di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Nel frattempo secondo quanto riporta ‘Sport’ il Barcellona quest’estate volerà negli Stati Uniti per disputare due amichevoli pre-campionato, secondo le ultime indiscrezioni è stato raggiunto un principio d’accordo per giocare, il 7 e l’11 agosto, due test con il Napoli di Carlo Ancelotti, un doppio scontro che promette spettacolo ed importanti indicazioni soprattutto per gli azzurri con l’obiettivo di valutare la rosa per la prossima stagione.