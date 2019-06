La giunta comunale di Napoli ha approvato la delibera di proposta al Consiglio di presa d’atto dello schema di convenzione per la concessione in uso dello stadio San Paolo per cinque anni prorogabili per ulteriori cinque. L’atto che si sottopone alla valutazione del Consiglio prevede la concessione di aree che vengono concesse in esclusiva alla SSCN Napoli ed aree che le vengono concesse in uso temporaneo, ma entro tali limiti pur sempre esclusivo, ad un canone annuo di circa 835 mila euro.