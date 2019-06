Napoli, presentata la nuova maglia: MSC sarà il secondo sponsor [VIDEO]

MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale privato al mondo, annuncia la partnership con la SSC Napoli fino al 2021. “Il calcio è da sempre lo sport che più appassiona e coinvolge gli italiani, accende l’entusiasmo e svolge il ruolo di aggregatore sociale. Intrattenimento, divertimento e passione sono elementi importanti per MSC Crociere, oltre che alcune delle leve sulle quali la compagnia punta per regalare ai suoi ospiti un’esperienza unica. Sulla base di questo parallelismo abbiamo deciso di scendere in campo con la SSCN che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del panorama calcistico italiano”, commenta Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC Crociere. La partnership prevede principalmente l’inserimento del logo MSC Crociere, come secondo sponsor, nella maglia ufficiale della squadra in occasione di tutte le partite di serie A e Coppa Italia, visibilità a bordo campo attraverso cartellonistica e proiezione del brand tramite led a bordocampo. Durante la partita, inoltre, verranno trasmessi degli spot fonici da 30” e alcuni video sui maxischermo.

Il Napoli ha presentato la nuova maglia per la prossima stagione attraverso i suoi canali ufficiali. La divisa sarà prevalentemente azzurra: “Il centro ricerca e sviluppo Kappa, in collaborazione col Napoli, ha creato un tessuto tecnico dalla grafica camouflage, realizzata attraverso l’utilizzo di dots. Il principio tecnico dello ‘stop stopping’, la funzione anti trattenuta che ha rivoluzionato le maglie da calcio, trova un’espressione potente nel design che si ispira a un’armatura, attraverso l’utilizzo dei dettagli in bianco sulle spalle e sul colletto. La Kombat 2020 esprime tutto il suo spirito competitivo e il suo animo guerriero. E’ in vendita sul Web Store Ufficiale, sul brand store di Amazon e negli Store azzurri alla Stazione Centrale e al Centro Commerciale Campania. La nuova maglia, inoltre, sarà acquistabile dal 6 luglio nello Store ufficiale del Napoli di Dimaro-Folgarida, sede del ritiro degli azzurri”, precisa il club partenopeo.