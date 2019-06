Napoli, il sogno di Ancelotti con i 3 colpacci davanti: come giocherebbero gli azzurri

Please wait...

Il nome che si fa con insistenza da tempo è quello di James Rodriguez , che il tecnico dei partenopei conosce molto bene e il quale rappresenterebbe di certo un colpaccio. Insieme a quello di Lozano e… Icardi . E’ l’idea che stuzzica Gazzetta dello Sport, che nelle pagine odierne ha cercato di ipotizzare il nuovo Napoli di Ancelotti con il 4-2-3-1 e il “sogno” dell’attaccante argentino punta di riferimento, in uscita dall’Inter. Tra i big incredibilmente fuori c’è Allan, con Mertens e Milik presumibilmente in panchina. Ecco schieramento e uomini azzurri proposti dalla rosea.

Calciomercato Napoli, prende forma la squadra per la prossima stagione: due super colpi che fanno sognare i tifosi [NOMI]

Un movimento, Di Lorenzo, già ufficializzato. Altri, probabili, soprattutto davanti. Nonostante Insigne, Mertens e Milik rappresentino una garanzia, Ancelotti ha bisogno di alternative dello stesso livello per insidiare la Juve, tenere a bada la nuova Inter di Conte e cercare di arrivare il più lontano possibile in Champions.

Un movimento, Di Lorenzo, già ufficializzato. Altri, probabili, soprattutto davanti. Nonostante Insigne, Mertens e Milik rappresentino una garanzia, Ancelotti ha bisogno di alternative dello stesso livello per insidiare la Juve, tenere a bada la nuova Inter di Conte e cercare di arrivare il più lontano possibile in Champions.

