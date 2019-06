Nations League, Inghilterra terza: Svizzera salvata dai legni, poi ko ai rigori [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’Inghilterra ottiene il terzo posto alla Nations League. Vittoria ai calci di rigore sulla Svizzera dopo lo 0-0 dei 120′. Nei primi 10 minuti ci provano Kane e Freuler ma i rispettivi tiri vengono parati. Al 14′ stessa sorte per il tiro di Sterling. Primo tempo molto spezzettato e poco spettacolare che termina con un sinistro di Seferovic respinto dalla difesa inglese. Nella ripresa si prosegue sulla falsa riga del primo tempo con i vari tentativi di Xhaka, Sterling e Zuber che non portano a nulla. Il palo salva Sommer su un quasi autogol di Akanji. Al minuto 84 altro legno inglese, traversa di Alli e sulla respinta non sbaglia Wilson. Interviene il Var, c’è una trattenuta precedente dell’autore del gol su Akanji. Si va ai tempi supplementari dove Alli e Sterling impegnano Sommer che risponde alla grande. Poi ancora una traversa di Sterling su punizione. Ai rigori non sbaglia nessuno (segna anche il portiere inglese Pickford) al dodicesimo tentativo Drmic si fa parare il tiro dal portiere dell’Everton. Inghilterra che arriva così terza. Questa sera la finalissima della Nations League Portogallo-Olanda. In alto la FOTOGALLERY del match.