Nazionale, Barella fa il fenomeno: che gol in allenamento! [VIDEO]

E’ uno dei giovani talenti italiani, e non per niente andrà ad “aiutare” l’Under 21 all’Europeo dopo le due gare di qualificazione della nazionale maggiore contro Grecia e Bosnia. Niccolò Barella ha parlato ieri in conferenza stampa dicendosi concentrato soltanto alla maglia azzurra, il mercato in questo momento non gli interessa e ci sarà modo e tempo per pensarci successivamente.

Nel frattempo, il centrocampista del Cagliari si è reso protagonista di una grande rete in allenamento, come mostra il video qui sotto. Una spettacolare acrobazia, da attaccante di razza. Ecco le immagini.