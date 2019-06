Secondo la stampa inglese, la Confederazione del calcio brasiliano (CBF) pensa al dopo-Tite. Spunta un candidato a sorpresa, José Mourinho. Nonostante stia per partire la Coppa America, sembra in bilico la posizione dell’attuale ct Tite. In cerca di una squadra dopo la rottura con il Manchester United. Mourinho preferirebbe tornare ad allenare in un club, ma i dirigenti della CBF sono convinti di poter sottoporre gli argomenti giusti al tecnico portoghese.