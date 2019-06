Neymar, piove sul bagnato: nuovi guai con la giustizia

Sono giorni difficilissimi per l’attaccante Neymar, l’attaccante brasiliano deve fare i conti con nuovi guai con la giustizia dopo le accuse di stupro. Nel dettaglio secondo quanto riporta il quotidiano “Folha”, sarebbe stato disposto il sequestro di ben 36 proprietà immobili per l’accusa di evasione fiscale per circa 16 milioni di euro. Sequestrate ville adiacenti, per circa 3.000 metri quadrati, nella lussuosa zona di Jardim Acapulco, a Guarujà, e tre appartamenti a Itapema, sulla costa di Santa Catarina. L’evasione riguarda l’epoca del trasferimento dal Santos al Barcellona.