Le notizie del giorno – Caos iscrizioni e ripescaggi in Serie B e C, addio in casa Juventus

Le notizie del giorno – Importanti novità in merito alla vicenda legata alla morte di Emiliano Sala, il calciatore 28enne morto in un incidente aereo mentre si stava recando da Nantes a Cardiff, la squadra con cui aveva appena firmato. Secondo quanto conferma la polizia britannica, infatti, un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Come da lui stesso ammesso, le sue condizioni di salute hanno dovuto portare all’interruzione del rapporto con i Dorados, di cui era allenatore. Ora, su Diego Armando Maradona si sono scatenate diverse ipotesi dei media, soprattutto sudamericani e argentini. C’è chi ha parlato addirittura di possibile principio di Alzheimer. A precisare queste indiscrezioni, tuttavia prive di conferme, ci ha pensato il suo legale e manager Matias Morla. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Porte girevoli in casa Juventus. Per gente che arriva, Sarri, gente che va. Lascia infatti la società bianconera, dopo una ventina d’anni, il capo ufficio stampa Enrica Tarchi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mancano pochi giorni al temine ultimo per l’iscrizione ai prossimi campionati di Serie B e Serie C, le scadenze sono infatti previste per la giornata di lunedì 24 giugno, la situazione per alcuni club è delicata e non sono da escludere clamorosi colpi di scena e ribaltoni e con la corsa al ripescaggio. Partiamo dal campionato cadetto, sono due le situazioni delicatissime, stiamo parlando di Palermo e Trapani. Situazione ben più delicata nel campionato di Serie C, in particolar modo va verso l’orlo del baratro il Foggia, la società è stata messa in vendita al costo di un euro, segno che i debiti sono tantissimi per riuscire a programmare al meglio il futuro. (TUTTE LE ALTRE SQUADRE A RISCHIO).