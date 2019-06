Le notizie del giorno – Le parole di Commisso su Chiesa, il presidente del Lecce si racconta a 360°, Sarri nuovo allenatore della Juventus

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone.

COMMISSO SU CHIESA – “La mia intenzione è di tenerlo. Non voglio che sia un altro Baggio. Mi è stato assicurato che non ci sono clausole secondo cui possa andarsene”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, sul futuro dell’attaccante Federico Chiesa. “Speriamo di aumentare i giocatori nazionali nella squadra –aggiunge Commisso a Espn-. Abbiamo bisogno di tempo per (TUTTE LE PAROLE DEL PROPRIETARIO DELLA FIORENTINA)

STICCHI DAMIANI SI RACCONTA – Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si racconta in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“: dallo stadio al calciomercato fino alla nuova Serie A. Un doppio salto che fa ancora emozionare i tifosi salentini: “I risultati di questi anni hanno fatto rifiorire l’amore per i colori giallorossi. La gente è felice del viaggio che stiamo facendo, ci sostiene. Noi, di contro, siamo sempre stati onesti e trasparenti con loro”. Primo passo la ristrutturazione dello stadio “Via del Mare”, i lavori sono già partiti. Questo il commento di Sticchi Damiani: “Sono partiti i lavori, un primo blocco da 4 milioni per migliorare l’impianto. Vogliamo poi vedere dal 5 luglio, alla scadenza del bando per la gestione dello stadio a cui non parteciperemo, cosa farà il sindaco Carlo Salvemini. Noi abbiamo un ambizioso progetto da proporre”. Il presidente del Lecce svela alcuni nomi per il mercato (GLI OBIETTIVI DEL LECCE E LE ALTRE PAROLE DEL PRESIDENTE)

SARRI NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS – Ha appena concluso un’eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la Finale di EFL Cup, con la vittoria, pochi giorni fa, dell’Europa League. Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno 2022), guiderà la Juventus. Sessant’anni, nato a Napoli e vissuto a lungo in Toscana, Sarri intraprende nel 2001, dopo anni trascorsi nel mondo del calcio di categoria, la carriera di allenatore a tempo pieno. Inizia così un’avventura che, dal 2005, lo porta nel campionato di Serie B, alla guida di Pescara, Arezzo e Avellino. La strada verso (APPROFONDIMENTO)