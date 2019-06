Le notizie del giorno – Svolta in casa Genoa, gravi lutti nel mondo del calcio, la sexy Vlada, il clamoroso addio di un calciatore

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone e non solo.

SVOLTA GENOA – Sono ore caldissime in casa Genoa per quanto riguarda la cessione del club, la panchina ed il calciomercato. Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per quanto riguarda il passaggio di proprietà, secondo quanto scrive oggi Il Secolo XIX possibile trattativa in corso per la cessione della società, si tratta di un misterioso Fondo americano che sarebbe pronto a formulare un’offerta ufficiale all’advisor Assietta. Per quanto riguarda la panchina secondo ‘Gianluca Di Marzio’ è arrivato l’ok dell’allenatore Andreazzoli reduce dalla retrocessione con l’Empoli, prima della definitiva fumata bianca il tecnico dovrà risolvere il contratto con gli azzurri.

CHI E’ LA SEXY VLADA SEDAN – Un simpatico siparietto è andato in scena dopo la partita tra Ucraina e Serbia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020 e conclusasi con un sonoro 5-0 per la squadra di Shevchenko. In sala stampa, a fine gara, si è presentato il calciatore del Manchester City Zinchenko che, dopo una domanda postagli da una giornalista, le ha dato un bacio sulla guancia in diretta tv.

IL DRAMMA DI PASQUALONI – Dramma per il calciatore Federico Pasqualoni, il difensore del Cosenza in prestito alla Casertana ha dato l’addio al calcio a causa di seri problemi fisici, per ultimo la rottura del legamento del ginocchio. Ecco il comunicato del calciatore attraverso il profilo Instagram: “La mia giovane carriera finisce qui. A settembre il ginocchio ha ceduto ancora e ha creato dei danni gravi e irreparabili, ho subito il mio 5º intervento ed è solo grazie al dott.Cerulli e IsokineticRoma se ad oggi sto sperando di tornare semplicemente a correre. Mi sono isolato e mi sono dovuto far aiutare, e tutto questo

GRAVI LUTTI NEL CALCIO – E’ morto a 27 anni a causa delle ferite riportate ieri in battaglia Abdel-Baset al-Sarout, promessa del calcio siriano e portiere della nazionale giovanile che si era unito ai ribelli che combattono il regime di Bashar al-Assad (APPROFONDIMENTO)

Si è spento a soli 49 anni l’allenatore del Leyton Orient, club di quinta divisione inglese, Justin Edinburgh. Il tecnico era stato ricoverato per un arresto cardiaco pochi giorni fa. Da calciatore aveva vestito per 10 anni la maglia del Tottenham. E proprio gli Spurs sono stati il motivo del suo ultimo viaggio

(APPROFONDIMENTO)

La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore e dirigente biancoceleste Nello Governato e si uniscono al dolore della famiglia”. E’ questo il messaggio pubblicato (APPROFONDIMENTO)