Le notizie del giorno – Incidente hot al Mondiale femminile, Sneijder ubriaco

Le notizie del giorno – Molta incertezza, in questo momento, intorno al futuro del Palermo. Confusione, dubbi, versioni contrastanti. Nel frattempo si pensa già alla possibilità di ripartire dalla Serie D. Ferrero si è proposto come neo presidente, ma a confermare il proprio interesse è anche stato Dario Mirri, imprenditore palermitano che ha già fatto tanto per la società acquistando quattro anni di concessione pubblicitaria per un investimento di quasi tre milioni, soldi che sono serviti a evitare la penalizzazione quando la squadra lottava per la A. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Clamoroso episodio che riguarda l’ex calciatore dell’Inter Wesley Sneijder, in passato grande protagonista con la maglia nerazzurra e che è entrato nel cuore dei tifosi. Adesso però l’ha combinata grossa, il fantasista dell’Al Gharafa è stato protagonista di un atteggiamento clamoroso come riferisce Soccernews.nl. In Olanda il calciatore è stato fermato in stato di ubriachezza dalla Polizia, ha danneggiato un’auto prendendola a calci come dimostra un video che in questi minuti sta circolando sul web. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è giocata la partita valida per il Mondiale femminile, si ferma ai quarti di finale la corsa dell’Italia che comunque ha disputato una competizione strepitosa. A fare festa è l’Olanda che ha vinto con il risultato di 0-2, niente da fare per le azzurre che sono state eliminate a testa altissima. Adesso è già il momento di programmare il futuro con l’obiettivo di alzare l’asticella. Nel frattempo è anche spettacolo sexy, in particolar modo incidente hot per la bella Martina Rosucci. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).