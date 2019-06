Le notizie del giorno – Il Milan di Giampaolo, le parole di Paratici sul futuro allenatore della Juventus, i candidati al ruolo di ds della Fiorentina

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno.

IL MILAN DI GIAMPAOLO – Cambiare, ma non troppo. Già una mezza rivoluzione in casa Milan è avvenuta dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. Recuperato in extremis Maldini, si dovrà scegliere con attenzione un tecnico che sappia lavorare coi giovani rilanciando il progetto rossonero. A tal proposito il nome che si fa con insistenza è quello di Giampaolo, il quale al momento pare non abbia concorrenti in grado di insidiarlo. L'allenatore della Sampdoria risponde al meglio alle caratteristiche che chiede la dirigenza e potrebbe inoltre portare con sé qualche elemento avuto in blucerchiato

PARATICI SUL NUOVO ALLENATORE – La Juventus continua la caccia al nuovo allenatore, la decisione definitiva arriverà entro le prossime ore. Nel frattempo importanti dichiarazioni da parte di Paratici: "c'è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c'è un tempo limite, un po' di tempo ci vuole, poi si saprà il nuovo allenatore. Sarri ha detto di avere nostalgia dell'Italia?

IL NUOVO DS DELLA FIORENTINA – Sono attese novità a breve per quanto concerne la cessione della Fiorentina. Dopo l'incontro, durato circa due ore, tra i Della Valle e Rocco Commisso a Milano, dovrebbe arrivare la firma che sancirebbe difatti il passaggio di proprietà. La cifra dell'affare, secondo indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 200 milioni. Ma, in attesa dell'ufficializzazione, si iniziano a fare i primi nomi di coloro che andrebbero a costituire il nuovo organigramma della società: tra questi quello di Umberto Gandini come possibile amministratore delegato