Le notizie del giorno – Morti due calciatori in un incidente, le parole di Guardiola sulla Juventus, il filmino all’arbitro donna

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno.

CALCIATORI MORTI IN UN INCIDENTE – E’ un giorno triste per il mondo del calcio, un brutto incidente nelle ultime ore ha spezzato la vita di due calciatori ed in più un altro è in gravissime condizioni. Scontro frontale tra un’auto ed un camion avvenuto nel tratto cervese della statale 16, sono morti due giovani 26 e 30 anni (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

LE PAROLE DI GUARDIOLA SULLA JUVENTUS – “Credo che non ci sia un posto migliore al mondo dell’Inghilterra dove allenare. Posso paragonarla con la Germania e la Spagna. Non sono stato in altre Nazioni, ma penso che in Italia la situazione è abbastanza simile alla Spagna”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in un’intervista (LE ALTRE DICHIARAZIONI)

IL FILMINO ALL’ARBITRO DONNA – Mentre una donna arbitro si trovava nello spogliatoio per cambiarsi e farsi la doccia qualcuno ha tentato di riprenderla furtivamente con lo smartphone: secondo quanto apprende l’ANSA, è successo domenica al termine del Trofeo Città di Lodi per squadre (APPROFONDIMENTO)