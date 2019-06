Le notizie del giorno – Le novità sulla cessione del Genoa, lo show di Commisso, il nuovo Real Madrid

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone.

CESSIONE GENOA – E’ derby, non solo in campo, ma anche fuori tra Sampdoria e Genoa. E’ notizia di oggi quella secondo cui, a detta de “Il Sole 24 ore“, il fondo americano York, recentemente a un passo dall’acquisto della Sampdoria, avrebbe firmato un memorandum con il Genoa per trattare l’acquisizione della società rossoblu. Da quanto si legge, alcuni emissari del fondo nei giorni scorsi avrebbero incontrato l’ad genoano Alessandro Zarbano. La firma dell’accordo (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

LO SHOW DI COMMISSO – E’ iniziato un nuovo progetto in casa Fiorentina, è finita l’era Della Valle, l’ultima stagione per i viola è stata da brividi con la salvezza che è arrivata solo all’ultima giornata e con il pareggio contro il Genoa. Poi è arrivata la svolta con l’arrivo di Rocco Commisso, il numero uno del club è già diventato un idolo dei tifosi. La dirigenza sta programmando il futuro, in questo (IL VIDEO CHE HA SCATENATO I SOCIAL)

IL NUOVO REAL MADRID – Il nuovo Real Madrid prende forma. Dopo una stagione disastrosa, Florentino Perez è tornato ad investire forte sul mercato. E’ dal 2009-2010 che il Real Madrid non spendeva così tanto. I motivi sono semplici da spiegare: un terzo posto in campionato (il secondo consecutivo) a vantaggio dei cugini dell’Atletico che hanno rifilato ai Blancos ben 8 punti e col Barcellona, ancora una volta vincitore della Liga distante 19 lunghezze. Ma ancor peggio il Madrid ha fatto in Champions League. Dopo un cammino così così già ai gironi, con le sconfitte contro il Cska Mosca sia in Russia che in Spagna, è arrivata la clamorosa eliminazione agli ottavi per mano dell’Ajax. Dopo la vittoria ad Amsterdam (LA GALLERY CON L’11 DA SOGNO)