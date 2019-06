Le notizie del giorno – La nuova Juventus di Sarri, l’undici di Andreazzoli al Genoa, la classifica dei migliori Under 20 del mondo

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone.

LA NUOVA JUVENTUS DI SARRI – CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Maurizio Sarri, nella serata di ieri il blitz a Londra di Paratici, è stato trovato l’accordo con i Blues per lasciare libero l’ex Napoli, il club bianconero pagherà un indennizzo di 3,5 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai 6 milioni chiesti inizialmente dal club inglese. Una scelta che può essere definita rivoluzionaria quella della Juventus che si affida ad un allenatore completamente diverso rispetto ai profili scelti negli ultimi anni. Non c’è alcun dubbio sulle qualità di un allenatore come Maurizio Sarri, la squadra finalmente inizierà a giocare a calcio e verranno sfruttate le caratteristiche dei calciatori presenti in rosa. Sarri e la dirigenza hanno già parlato di mercato, è stata programmata almeno una cessione eccellente che non dovrebbe Cancelo ma (IL NOME IN BILICO E IL PROBABILE 11 CON DUE ACQUISTI)

IL GENOA DI ANDREAZZOLI – CALCIOMERCATO GENOA –Il Genoa pensa già alla prossima stagione. Dopo il rischio retrocessione, scongiurato solo all’ultima giornata, i tifosi non vogliono patire un altro anno e per questo si aspettano grandi colpi. In ballo c’è la possibile cessione della società da parte di Enrico Preziosi che, negli ultimi giorni, si è detto disponibile a vendere in caso di offerte interessanti. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci di un interessamento del fondo York Capital. Sul fronte direttore sportivo, tornerà Capozucca e bisognerà vedere il destino di Perinetti. Il primo tassello da sistemare è quello del portiere: Radu ha fatto molto bene ma è di proprietà dell’Inter. Si lavora ad un accordo per tenere l’estremo difensore rumeno almeno un altra stagione. Da sistemare la difesa: Romero (4 ACQUISTI PER STUPIRE NELLA PROSSIMA STAGIONE)

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI UNDER 20 – L’Équipe, quotidiano francese, ha stilato la classifica dei migliori Under 20 al mondo. In testa il fenomeno dell’Ajax Matthijs de Ligt, corteggiato da tutti i top club europei. Segue Jadon Sancho, attaccante esterno del Borussia Dortmund; sul podio anche Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen. Nei primi 10 posti troviamo tre azzurri: Gianluigi Donnarumma (GLI ALTRI RAPPRESENTANTI DELLA SERIE A)