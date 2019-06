Le notizie del giorno – Le rivelazioni della trans Guendalina, gli indagati per la presunta combine, Siracusa ed Albissola esclusi dal campionato

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone e non solo.

RIVELAZIONI TRANS GUENDALINA – Arrivano rivelazioni clamorose della trans Guendalina Rodriguez e che riguardano il mondo del calcio, un messaggio pubblicato sui social e che ha scatenato la reazione su Twitter ed Instagram. “Sono fidanzata con un calciatore del #Napoli e bene si #wandanara #inter #guendalinarodriguez #barbaradurso #pomeriggio5 #grandefratello #mauroicardi”. Qualche mese fa Guedalina aveva confessato di aver avuto rapporti sessuali con (LE ALTRE CONFESSIONI)

NOMI INDAGATI COMBINE – Presunta combine nell’ultima gara del girone H di Serie D tra Picerno e Bitonto. E’ emerso questo dalle indagini della procura di Bari. Oggi, anche i nomi degli indagati, tra cui sette calciatori e un dirigente. Si tratta di Michele Anaclerio (37 anni) Antonio Giulio Picci (TUTTI I NOMI DEI COINVOLTI)

SIRACUSA ESCLUSO DAL CAMPIONATO – Il Siracusa non si iscriverà al prossimo campionato di Lega Pro. Non hanno portato a nulla di concreto le varie interlocuzioni dei giorni scorsi con diversi soggetti”. Sono le dichiarazioni dell’ad del Siracusa, Nicola Santangelo, il Girone C perde una squadra importante. “La società aveva bisogno di capitali entro il 24 giugno – le parole dell’ad in una nota – Obiettivamente era impossibile far fede (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

ALBISSOLA COSTRETTO A RINUCIARE – “Non abbiamo uno stadio, non giochiamo”, sembra uno scherzo e invece è quel che accade nelle serie professionistiche italiane. Annuncio shock del presidente dell’Albissola, Giampiero Colla, che deve riscontrare di non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C a causa della mancanza di un campo: “Con grandissima amarezza dobbiamo chiudere quest’avventura. Non abbiamo (APPROFONDIMENTO)