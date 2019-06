Le notizie del giorno – Nuovo scandalo combine in Serie A, lutto per Agnelli e clamorosa richiesta di Icardi

E’ una giornata triste per il mondo Juventus e per un grave lutto che si è verificato poco fa. Stava giocando a calcio all’Allianz Stadium, in occasione di un ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Agnelli ma è morto. Stiamo parlando di Clemente Ferrero de Gubernatis, 51 anni, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Agnelli che ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Gli altri familiare si sono subito resi conto della gravità, trasportato d’urgenza al Maria Vittoria per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Clamoroso nuovo scandalo che riguarda il calcio, ci sarebbe infatti anche un filone italiano nell’”Operacion Oikos’ che nelle scorse settimane aveva portato all’arresto di dirigenti e calciatori per partite in Liga ed in Serie B spagnola. Adesso questo nuovo terremoto che potrebbe portare conseguenze, secondo quanto riportano i media spagnoli Marca, El Pais e “As” l’ex attaccante Carlos Aranda sarebbe entrato in contatto con l’italiano Mattia Mariotti per quanto riguarda le scommesse illegali e tra i clienti ci sarebbe clamorosamente l’attaccante Ciro Immobile. Nel dettaglio Mariotti si sarebbe consultato con Aranda lo scorso 2 aprile di offrire ai calciatori del Frosinone la chance di fare soldi truccando una partita del campionato di Serie A. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, risulta indagato per un presunto caso di corruzione. A rivelarlo è il sito di Marca, che fa riferimento alla presunta concessione di una sovvenzione illegittima all’Huesca per la costruzione di un campo di calcio. Rubiales ha preso il posto di Angel Maria Villar, dopo che quest’ultimo era stato arrestato per corruzione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Inter potrebbe perdere Icardi a parametro zero. E’ la clamorosa notizia lanciata da “La Repubblica“, secondo cui l’argentino è pronto a intentare una causa per mobbing, chiedendo al collegio arbitrale della Serie A la risoluzione del proprio contratto con l’Inter. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).