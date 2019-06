Le notizie del giorno – L’allenatore della Juve, la rivelazione shock di Mazzoleni e l’ex allenatore condannato

Le notizie del giorno – Rivelazione shock dell’arbitro bergamasco Paolo Silvio Mazzoleni che, a 45 anni oggi compiuti e a carriera appena conclusa, si confessa al cineteatro dell’oratorio di Colognola (il quartiere d’origine) presentando l’autobiografia “La mia regola 18” a cura dei giornalisti Giorgio Burreddu e Alessandra Giardini (Absolutely Free Libri). Nel 2012 ha sconfitto il cancro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stato condannato a 24 anni e 3 mesi di carcere, l’ex allenatore delle giovanili del Southampton e del Peterborough, Bob Higgins. Il 66enne ha abusato di minori in oltre 25 anni di attività. Secondo il giudice Peter Crabtree, Higgins era “un predatore manipolatore che abusava della sua posizione di fiducia essendo considerato un allenatore rispettabile. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Udinese ha trovato il sostituto di Daniele Pradè: dalla prossima stagione sportiva il nuovo direttore dell’area tecnica sarà Pierpaolo Marino. L’ex dg dell’Atalanta, che era già stato in Friuli nei primi anni 2000, ha firmato un contratto fino al 2022. Ad accoglierlo le parole del direttore generale dell’Udinese Franco Collavino. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Un bene che Conte sia andato all’Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto”. Sono le importanti dichiarazioni di Romelu Lukaku, attaccante dei Red Devils che sembra sempre più vicino all’Inter. “Sono un grande fan della Serie A, chi mi è vicino sa che ho sempre desiderato giocare nel campionato inglese e in quello italiano: amo l’Italia”, ha spiegato ai microfoni di Sportmediaset. “E poi è arrivato Cristiano Ronaldo, Sarri andrà alla Juventus, c’è Ancelotti al Napoli: sarà una Serie A emozionante“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).