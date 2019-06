Le notizie del giorno – Calcio sotto shock tra presunta combine, calciatori sorpresi con prostitute e giovane talento travolto da un treno

PRESUNTA COMBINE – La Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni nella sede dell’Usd Bitonto Calcio Bellavista, squadra che milita nel campionato di serie D, girone H. Nello specifico le perquisizioni sono state effettuate a carico di alcuni calciatori neroverdi e rientrano nell’ambito di un’inchiesta su una presunta combine che sarebbe avvenuta prima dell’ultima partita di campionato, il match in discussione è quello contro il Picerno dello scorso 5 maggio. La gara si è conclusa con la vittoria del Picerno per 3-2 ma adesso tutto è tornato in discussione, non sono da escludere pesanti sanzioni in caso di accertamento della combine. (L’ARTICOLO COMPLETO)

CALCIATORI SORPRESI CON PROSTITUTE – Inizio da dimenticare per il Nicaragua nella CONCACAF Gold Cup, pesante sconfitta per la squadra allenata da Henry Duarte, 4-0 contro la Costa Rica ma adesso deve fare i conti con un nuovo scandalo. Dopo la sconfitta tra calciatori hanno chiamato delle prostitute e le hanno portate in albergo, i nomi sono quelli di Marlon Lopez, Carlos Montenegro and Carlos Chavarria. “Abbiamo deciso di espellere i tre giocatori per gravi mancanze disciplinari, che si sono verificate lo scorso 16 giugno, solo 4 ore dopo la partita. Il Nicaragua ora potrà contare solo su 20 giocatori per la Gold Cup” ha annunciato la federcalcio locale. (L’ARTICOLO COMPLETO)

GIOVANE TALENTO TRAVOLTO DA UN TRENO – Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore. E’ stato infatti travolto e ucciso da un treno Gabriele Cipolla, capitano del Gialeto Calcio, club militante in Sardegna a Serramanna. Il ragazzo stava rientrando a casa verso le 20 insieme ad un gruppetto di amici. La comitiva ha deciso di attraversare i binari, invece di scendere nel sottopassaggio: il 15enne, l’ultimo del gruppo, è stato investito da un treno proveniente da Oristano che transitava in quel momento. La circolazione ferroviaria è stata subito bloccata. I rilievi sono stati affidati alla Polfer. Sulla tragedia è in corso un inchiesta che ha già portato al sequestro del convoglio. Per Gabriele Cipolla è stato proclamato il lutto cittadino. (L’ARTICOLO COMPLETO)