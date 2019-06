Le notizie del giorno – Caos Serie B e C, tutti i club a rischio iscrizione, la stoccata di Sacchi alla Juve, la prossima squadra di Totti

CAOS SERIE B E C – La situazione più delicata in Serie B è quella del Palermo, la nuova dirigenza ha rispettato tutte le scadenze ma deve fare i conti con la gestione precedente e con i tanti debiti che mettono a rischio il futuro del club, servono subito 14 milioni di euro, la dirigenza si è dichiarata tranquilla ma la preoccupazione tra i tifosi c’è. I nuovi paletti imposti della Figc potrebbero portare numerose defezioni nella prossima stagione per quanto riguarda le iscrizioni in Serie C. Situazione tutta da verificare in casa Lucchese, l’ultima stagione è stata piena di difficoltà e la salvezza è arrivata dopo due playout, al momento non esiste una proprietà ed in caso di mancato passaggio ad altre mani l’iscrizione sarebbe da escludere. Stesso discorso per quanto riguarda l’Arzachena, in difficoltà potrebbe esserci anche il Foggia, reduce dalla retrocessione nel campionato di Serie C. La situazione societaria è delicata ed incerta.

LA STOCCATA DI SACCHI ALLA JUVE – L’ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi a Circo Massimo, su Radio Capital, ha commentato l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. “È una buona cosa per il calcio italiano, per il ruolo che ha la Juventus e per le capacità che ha Sarri. Agnelli ha preso una decisione, spero sia molto convinto perché il club è determinante perché un allenatore possa esprimersi compiutamente. La Juventus ha sempre avuto ottimi allenatori, tutti bravi, ma che praticavano un calcio prudente e difensivo, quasi mai da protagonisti, e Agnelli avrà capito che in Europa questo non paga”. Poi la stoccata: “Se una grande società come la Juventus ha vinto solo due Coppe dei Campioni in 65 anni, qualcosa vorrà pur dire”. (L’INTERVISTA COMPLETA)

LA PROSSIMA SQUADRA DI TOTTI – Tra i tanti argomenti dell’ex capitano giallorosso nella conferenza stampa fiume di questo pomeriggio, anche alcuni passaggi sul suo futuro: “Negli ultimi giorni – ha detto – Pallotta ha provato a trattenermi ma in due anni non ho mai parlato con lui o Baldini, non ero ben voluto. Sono stato un peso per la società. Sono arrivate offerte da squadre italiane, una stamattina, valuterò tutto”. La suggestione porta alla Sampdoria, club disposto a fare carte false per provare a convincere Totti, l’amore’ del presidente Ferrero per l’ex capitano giallorosso non è di certo un mistero e l’offerta proveniente dall’Italia potrebbe essere proprio quella del club blucerchiato. Totti ha dichiarato di valutare ogni proposta, quella blucerchiata al momento è una pazza idea ma che potrebbe stuzzicare il dirigente.