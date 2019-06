Notizie del giorno – La Fiorentina sogna in grande per la panchina, Jorginho duro su Sarri, le ultime sullo stupro di Neymar

ALLENATORE FIORENTINA, TRA IDEE CONCRETE E DUE SOGNI – A Firenze sta iniziando un nuovo progetto con un nuovo proprietario, Commisso, che ha intenzione di presentarsi con il botto e costruire una squadra competitiva. La prima mossa sarà quella dell’allenatore. Si è parlato di un profilo internazionale ed il nome ideale sembra quello di Claudio Ranieri. Una soluzione porta ad un altro ex Roma, Di Francesco, mentre i sogni sono due: Mourinho e Allegri, due nomi in grado di infiammare la piazza ma difficili da raggiungere. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE PAROLE DI JORGINHO SU SARRI – Sarri alla Juventus? I tifosi napoletani lo hanno nel cuore, normale che potrebbero arrabbiarsi e viverla come un tradimento". Sono le dichiarazioni di Jorginho che commenta a Coverciano le voci su un possibile futuro di Sarri alla Juventus.

LE ULTIME SULLO STUPRO DI NEYMAR – Secondo quanto riporta "Uol Esporte", la vittima avrebbe consegnato un dossier alla polizia di San Paolo, con immagini e documenti che comproverebbero la sua versione, nuove prove dunque che potrebbero peggiore la situazione dell'attaccante del Psg. Le immagini mostrerebbero un Neymar aggressivo e ubriaco, come raccontato dalla donna, che si è sottoposta ad un esame medico da cui sono stati evidenziati ematomi sul corpo, così come segni di stress post traumatico. Intanto una delegazione della sezione informatica della Polizia dello stato di Rio è tornata oggi nel ritiro della Selecao, la Granja Comary a Teresopolis, e ha consegnato un'intimazione a comparire a Neymar, che ha firmato la ricevuta. Secondo quanto c'è scritto sul documento che gli è stato consegnato, O Ney dovrebbe presentarsi venerdì in un commissariato per fornire la propria versione in relazione all'indagine intrapresa nei suoi confronti per aver diffuso via Instagram immagini intime della donna.

MALDINI PRONTO A DIRE SI' AL MILAN – Paolo Maldini è pronto a dire sì all'offerta per diventare direttore tecnico del Milan. Con lui arriveranno importanti cambiamenti nell'assetto societario. L'ex capitano rossonero andrà a prendere il posto di Leonardo, mentre un paio saranno i suoi più stretti collaboratori. Maldini sarà leader e punto di riferimento per la nuova squadra e avrà al suo fianco Geoffrey Moncada come responsabile degli scout. Ci sarà a coadiuvarlo un direttore sportivo esperto, un profilo alla Tare sarebbe l'ideale ma non c'è ancora un nome. Mentre è certo quello del responsabile del settore giovanile: Angelo Carbone, a lungo osservatore che scalerà le gerarchie.