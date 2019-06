Le notizie del giorno – Il futuro di Buffon, hackerata Claudia Galanti, Commisso nuovo presidente Fiorentina

IL FUTURO DI BUFFON DOPO L’ADDIO AL PSG – Il club francese ha deciso di non rinnovare il contratto dell’estremo difensore, da escludere anche un futuro immediato da dirigente, Buffon ha comunicato di voler continuare a giocare a calcio. E’ possibile un ritorno in Italia con due soluzioni affascinanti come possono essere quelle che portano al Parma o al Genoa, due destinazioni quotate anche dai bookmakers, si è parlato anche di un futuro in Capitale, con l’interesse di Roma o Lazio, più distaccata la soluzione Cina. Buffon può garantire almeno un’altra stagione di buon livello e sta cercando un progetto importante, magari un ritorno al passato con la soluzione Parma che potrebbe stuzzicare.

HACKERATA CLAUDIA GALANTI – Nuovo episodio di hackeraggio che riguarda un personaggio pubblico e che si è verificato nelle ultime ore, stiamo parlando di Claudia Galanti, showgirl che in passato ha avuto un flirt con l’attuale calciatore della Sampdoria Fabio Quagliarella. E’ stato denunciato un furto digitale come spiegato dalla stessa showgirl attraverso un messaggio su Instagram: “Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mie foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora non sono riuscita a riavere tutto”. In alto la sexy fotogallery di Claudia Galanti in basso il video.

ROCCO COMMISSO NUOVO PRESIDENTE DELLA FIORENTINA – Adesso è arrivata anche l’ufficialità, attesissima dopo l’incontro di qualche giorno fa. Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina. Il passaggio di proprietà è stato sottoscritto presso lo studio notarile Bonelli-Erede di Milano. La nota della società viola. “ACF Fiorentina ha annunciato oggi che Rocco B. Commisso è il nuovo proprietario del club. Il closing è avvenuto a Milano”.