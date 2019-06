Le notizie del giorno – Giallo Perisic, la confessione della moglie di Mertens, spettacolo Coppa America

GIALLO PERISIC – Ivan Perisic ha presentato denuncia per il furto di tre orologi del valore complessivo di 82 mila euro (nel dettaglio due Rolex da 20 e 50 mila euro e un Hublot da 12 mila euro). Spariti dal suo appartamento questi tre oggetti che, come spiegato ai carabinieri, erano incustoditi all’interno di un cassetto e sono stati visti l’ultima volta a fine maggio, prima che il calciatore partisse per la Croazia. E’ giallo, però. Infatti, l’appartamento non presenta segni di effrazione, un dettaglio che è risultato strano agli investigatori. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LA MOGLIE DI MERTENS CONFESSA – L’addio al club azzurro da parte del belga è stato vicino. A rivelarlo è la moglie, Katrin Kerkhofs, che ha parlato ai microfoni di Humo. “Non saremmo stati felici, abbiamo bisogno di vita sociale”, ha detto la donna sulla possibilità di andare in Cina. “Dries mi diceva che giocando uno o due anni in Cina, facendo sacrifici, i nostri nipoti sarebbero stati al sicuro per il futuro. Ma in Cina non saremmo stati felici. Noi abbiamo bisogno di vita sociale, ci piace il sole e i paesaggi. Un anno è lungo e può rovinare tutto. Non ho nulla contro chi accetta queste offerte o queste avventure, ma per fortuna l’ho fatto ragionare. Poi mai dire mai”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

TUTTO SULLA COPPA AMERICA – Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 prenderà il via la Copa América, il torneo per nazioni più antico del mondo giunto alla sua 46^ edizione. Ad inaugurare la competizione saranno i padroni di casa del Brasile che affronteranno la Bolivia. Dalle date ai gironi, dalle squadre alle probabili formazioni, dalle stelle agli stadi. Tutto quello che c’è da sapere sulla competizione.