Le notizie del giorno – Indagini su Cagliari-Frosinone, acque agitate in casa Trapani, le ultime su Gigi Simoni

INDAGINI SU CAGLIARI-FROSINONE – Nuovi scenari per quanto concerne l'operazione 'Oikos'. Il quotidiano spagnolo 'El Pais' parla di presunta combine in Cagliari-Frosinone, terminata 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Joao Pedro su goffo intervento di Zampano. Il procuratore Giuseppe Pecoraro non ha perso tempo e subito dopo le prime indiscrezioni ha deciso di aprire un fascicolo, sono stati chiesti agli inquirenti spagnoli la trasmissione degli atti, nel dettaglio l'ex calciatore Carlos Aranda parla con l'uomo di fiducia Mattia Mariotti per provare ad indirizzare la partita Cagliari-Frosinone. Non è da escludere un possibile deferimento per le due squadre come non è da scartare il coinvolgimento di altre squadre con la situazione che potrebbe allargarsi a macchia d'olio, la squadra che al momento rischia di più è sicuramente in Frosinone, in caso di deferimento esistono i margini di un illecito sportivo.

ACQUE AGITATE IN CASA TRAPANI – Nonostante il recente passaggio di proprietà, con la società siciliana finita nelle mani di Giorgio Heller, l'ex presidente granata De Simone diffida del nuovo proprietario, come conferma una sua lettera scritta.

LE ULTIME SULLE CONDIZIONI DI GIGI SIMONI – Le condizioni di salute di Gigi Simoni sono stabili, ma il quadro clinico rimane critico. Non è cambiato nulla rispetto a ieri, l'ex allenatore resta in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa.