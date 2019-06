Le notizie del giorno – Iscrizioni B e C, Foggia e Palermo nel baratro, vacanze ‘hot’ per Wanda Nara, social divisi su De Rossi

SITUAZIONE ISCRIZIONI IN B E C – Situazione delineata, nel campionato cadetto, per quanto riguarda Trapani e Chievo. Clamorosa la non iscrizione del Palermo, per questioni burocratiche, anche se dalla società fanno sapere di essere in regola. Nella mattinata di oggi in Serie C mancavano ancora 15 domande, i club hanno ancora poche ore per regolarizzare la situazione. Certi i forfait di Arzachena e Siracusa, al limite anche le posizioni di Albissola e Viterbese, in questo caso spazio alle riammissioni, in corsa ci sono sono Virtus Verona, Fano, Bisceglie e Paganese. Altri club rischiano la bocciatura e si tratta di società come Lucchese e Rieti. Non ce la fa invece il Foggia. Nonostante abbia depositato la domanda di iscrizione al campionato di serie C, la compagine pugliese è fuori dal professionismo per il mancato pagamento delle spettanze relative al mese di maggio a calciatori, tesserati e dipendenti.

VACANZE ‘HOT’ PER WANDA NARA – Vacanze per tutti. Per i calciatori è il momento di rilassarsi, chi con le famiglie e chi con gli amici. Con la stagione scorsa andata agli archivi ormai da un pezzo, e in attesa di ritrovarsi per la nuova, i personaggi del mondo del pallone vivono i loro momenti di relax in giro per il mondo. Tra loro c’è anche la famiglia Icardi al completo, che sta trascorrendo qualche giorno in Polinesia. Come spesso accade, la moglie dell’attaccante argentino fa impazzire i fan sui social. Wanda Nara pubblica infatti una storia su Instagram in cui si gode il mare e il sole in spiaggia, sfoggiando curve mozzafiato.

SOCIAL DIVISI SUL FUTURO DI DE ROSSI – La notizia di ieri sera è arrivata inaspettata: Daniele De Rossi continuerà a giocare in Serie A. Niente Boca Junirs o MLS, l’ex centrocampista giallorosso ha deciso di rimanere in Italia. A questo punto, in attesa che venga svelata la sua prossima squadra, si inizia a vociferare su chi potrebbe essere più interessato. A prescindere da dove militerà, De Rossi ha già diviso i pareri sui social. “Io ho amato De Rossi. Ha messo in campo ogni volta quello che avrei messo io. Da tifoso. Da amante di questi colori. La scelta di rimanere in Italia, se fosse vera, la rispetto. Ma è una coltellata. Te lo dico Daniè proprio perché t’amo” è la confessione di un utente romanista. “Chiamala suggestione, chiamalo sogno, chiamala buffonata. Per me è un grosso sì. Un giocatore come lui, manca da anni” ammette un milanista.