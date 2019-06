Le notizie del giorno – Gravissimo lutto nel mondo del calcio, disavventura per il portiere Sepe

Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio. E’ di poche ore fa la notizia della tragica morte del calciatore spagnolo José Antonio Reyes, ex calciatore tra le altre di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid. A riportare la notizia è Marca, che riferisce di un incidente stradale di questa mattina a Siviglia. Il 35enne militava attualmente nell’Extremadura, squadra della seconda divisione spagnola. Già diversi i messaggi di cordoglio di ex compagni e squadre, tra cui il Siviglia. (LA NOTIZIA NE DETTAGLIO).

La notizia era uscita fuori la settimana scorsa ma, anche in vista dell’importantissimo match salvezza contro il Genoa, nessuno dell’attuale società aveva fatto trapelare nulla. Allo stesso modo, però, non c’era stato neanche segnale di smentita. Ecco spiegato il motivo. Rocco Commisso è più vicino che mai alla Fiorentina. Di seguito, la nota della società viola dopo il Cda, che conferma l’esistenza di una procedura atta a portare a termine la cessione. “Nel corso della riunione odierna del Cda la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Disavventura per il portiere Luigi Sepe, di proprietà del Napoli ma quest’anno in prestito al Parma. Il calciatore era tornato in città ma dei ladri gli hanno svaligiato l’appartamento. Su Instagram, tutto lo sdegno e la rabbia della moglie, che attraverso alcune storie insulta pesantemente i malviventi postando anche i video ripresi dalle telecamere dell’abitazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).