Le notizie del giorno – Nuove ombre calcioscommesse, paura per nuovi attacchi terroristici

Le notizie del giorno – Un nuovo scandalo calcioscommesse scuote il mondo del pallone. Protagonista in negativo la Francia: sospetti sui match di Ligue 2 Sochaux-Grenoble e su quello di terza divisione (National) Rodez-Lyon Duchere. Secondo “L’Equipe”, le due partite sarebbero finite nel mirino della Procura di Parigi che ha aperto un’inchiesta sulle gare disputate lo scorso 17 maggio, ultima giornata dei rispettivi campionati. Il Sochaux si è imposto per 3-1 ottenendo la salvezza. La gara, così come Rodez-Lyon (5-1), sarebbe stata ‘accomodata‘. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Scelta forte quella della Nazionale di calcio di Macao, che ha deciso di non presentarsi in Sri Lanka per giocare una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022. Motivo? Paura di attacchi terroristici, in seguito ai micidiali episodi suicidi di Pasqua. La decisione ha scatenato le proteste delle autorità calcistiche dello Sri Lanka che hanno insistito sul fatto che il paese fosse sicuro per le partite internazionali e che la loro squadra avesse il diritto di giocare in casa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Grande esordio dell’Italia al Mondiale di calcio femminile in corso in Francia. Le ragazze di Milena Bertolini giocano bene e vincono nel finale contro l’Australia per 1-2. Quando tutto sembra finito, le azzurre trovano la rete della meritata vittoria: punizione di Cernoia, indecisione del portiere australiano e colpo di testa vincente di Barbara Bonansea. Tre punti per l’Italia guidata da Milena Bertolini, che inizia come meglio non poteva la spedizione al Mondiale femminile in un girone difficile. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).