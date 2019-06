Le notizie del giorno – Palermo al ‘bivio’, il nuovo stadio del Brescia, Andreazzoli si presenta al Genoa

PALERMO AL BIVIO – Regna la confusione in casa rosanero, tra le rassicurazioni di Tuttolomondo e Ferrero che esce allo scoperto. L’attuale patron della Sampdoria non ha nascosto l’interesse per la città siciliana, in cui a suo dire ha girato alcuni dei suoi migliori film. Ma dall’altra parte vi è una proprietà che continua a dirsi in regola e senza alcun problema. “La fideiussione è stata concessa” ha detto il direttore finanziario di Arkus Network. “La compagnia – ha proseguito – è pronta ad accompagnarci nel processo di rilancio del club. Informeremo Figc, Lega, Covisoc e tutti gli altri organi competenti. Il Palermo fruisce di tutti i requisiti e presupposti per ottenere l’iscrizione al campionato di Serie B 2019-2020. Il club ha una proprietà stabile”.

IL NUOVO STADIO DEL BRESCIA – Il Brescia pensa in grande dopo la promozione in Serie A, una cavalcata importante che si è conclusa con la festa per il ritorno in massima categoria. Ma, oltre al calciomercato, ci sono buone nuove riguardo i lavori di rifacimento all’interno e all’esterno dell’impianto delle Rondinelle, il Rigamonti.

GENOA, ANDREAZZOLI SI PRESENTA – Prime parole da neo allenatore del Genoa per Aurelio Andreazzoli, presentato ufficialmente in conferenza stampa. Queste alcune dichiarazioni del nuovo allenatore rossoblu. “Sono felicissimo di poter allenare una squadra dalla storia incredibile come il Genoa, ma anche perché ho la possibilità di partecipare all’emozione che significa essere genoano. So dove voglio arrivare e così anche la società. Cosa chiederò ai ragazzi? Prima della tattica, dei sistemi e dei moduli chiederò serietà. Non solo dei giocatori, ma di tutto l’ambiente. Se l’ambiente tira tutto verso la stessa direzione, la squadra farà bene anche sul campo e riusciremo a riportare l’entusiasmo a Pegli e sugli spalti“. (L’ARTICOLO COMPLETO E TUTTE LE PAROLE DI ANDREAZZOLI)