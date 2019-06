Le notizie del giorno – Parla il cugino di Reyes coinvolto nell’incidente, la nuova Roma di Fonseca, rivoluzione Lecce

LE DICHIARAZIONI DEL CUGINO DI REYES – Emergono nuovi particolari sulla morte di Reyes, il calciatore dell’Extremadura deceduto in un incidente lo scorso 1° giugno. A parlare è il cugino, unico sopravvissuto allo scontro, che ha rivelato alla Guardia Civil particolari dell’incidente: “Non so cos’abbia fatto José, non ricordo“. “Stavamo volando” ha aggiunto Juan Manuel Calderon, ancora in ospedale, riferendosi all’elevata velocità raggiunta dall’auto prima dell’impatto: secondo le ricostruzioni il veicolo viaggiava ad oltre 220 km/h. Il ragazzo ha inoltre raccontato di non essersi accolto dello schianto perché in quel momento stava guardando fuori dal finestrino. Nell’impatto è morto anche un altro cugino, Jonathan. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LA NUOVA ROMA DI FONSECA – Si attende di sbloccare la situazione Petrachi, mentre in panchina siederà Paulo Fonseca, che ha raggiunto l’accordo con la squadra capitolina e aspetta di essere ufficializzato. Con il suo arrivo si può conseguentemente iniziare a pensare alla rosa da costruire, tra qualche partenza eccellente e una spesa “low cost”. Come annunciato più volte, infatti, non ci saranno colpi importanti, quantomeno a livello economico, visto che mancheranno gli introiti dalla Champions. Si proverà a reperire qualche giovane interessante, proveniente magari dallo stesso Shahktar su consiglio di Fonseca, o qualche calciatore d’esperienza senza “svenarsi”. (IL NUOVO 11 DI FONSECA, QUATTRO ACQUISTI E DUE PARTENZE LOW COST)

RIVOLUZIONE LECCE, IL NUOVO 11 DI LIVERANI – Così come più volte affermato dallo stesso allenatore, ci sarà da effettuare un importante lavoro sulla rosa, andando a rinforzare notevolmente determinati reparti e rendere competitiva la compagine pugliese. Liverani ha parlato di 7-8 nuovi acquisti, presumibilmente tra difesa e attacco visto che il centrocampo non verrà granché modificato. E dunque, ecco come potrebbero presentarsi i giallorossi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A: retroguardia quasi completamente nuova, reparto offensivo totalmente differente rispetto a quello dell’ultima stagione, seppur i protagonisti della splendida cavalcata potranno tornare protagonisti nel corso del torneo. Il modulo è una certezza: 4-3-1-2. (IL NUOVO 11 DI LIVERANI, 7 INNESTI PER IL TECNICO GIALLOROSSO)