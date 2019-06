Le notizie del giorno – Il punto su iscrizioni e ripescaggi in B e C, le foto dell’incontro tra la trans Guendalina e Icardi, presunta combine in Serie A

SERIE B E C, IL PUNTO SU ISCRIZIONI E RIPESCAGGI – Sono ore caldissime per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimi campionati di Serie B e Serie C, quello di lunedì è il termine ultimo per regolarizzare le posizioni. Rientrano le situazioni per quanto riguarda il campionato di Serie B, in particolar modo per Trapani e Palermo che hanno risolto i problemi. Discorso diverso invece per il campionato di Serie C con tre club che sono già out, si tratta di Arzachena, Lucchese e Siracusa, più due rinunce per problemi allo stadio come Albissola e Viterbese. In caso di rinunce si procederà con le riammissioni e le squadre in corsa nell’ordine sono Virtus Verona, Fano, Bisceglie e Paganese. C’è il rischio di altre bocciature delle domande, allora sarà il turno dei ripescaggi tra le squadre di Serie D e quelle retrocesse dalla C nel seguente ordine: Cerignola, Virtus Verona, Modena, Bisceglie. (L’ARTICOLO COMPLETO)

FOTO DELL’INCONTRO TRA GUENDALINA RODRIGUEZ E ICARDI – Qualche giorno fa la confessione via Twitter di Guendalina Rodriguez in merito alla sua relazione con un calciatore del Napoli. Prima ancora, la rivelazione di un incontro con Mauro Icardi, con cui è stata a letto. Ora, sempre via Twitter, Guendalina rafforza la sua tesi pubblicando le foto dell’incontro con il calciatore dell’Inter corredate dalla frase “Finalmente sono uscite le foto anche in ritardo di quando ero con # mauroicardi # inter # wandanara“.

OPERAZIONE ‘OIKOS’, NUOVI SCENARI – Ancora novità per quanto concerne l’operazione ‘Oikos‘, che sta travolgendo il calcio spagnolo e nei giorni scorsi è sconfinata anche in Italia. Dopo le accuse di qualche giorno fa, ‘El Pais’ è entrato in possesso di altri documenti, che entrano ancor più nel dettaglio della vicenda, aprendo a nuovi clamorosi scenari. Secondo il quotidiano, la partita di Serie A Cagliari-Frosinone, giocata il 20 aprile scorso e vinta 1-0 dai sardi, sarebbe stata truccata. Stando agli inquirenti Carlos Aranda, ritenuto il capo dell’organizzazione, avrebbe contattato Mattia Mariotti, un italiano che vive a Malaga, la stessa città di Aranda, che avrebbe fatto da tramite per riuscire ad arrivare ai giocatori del Frosinone.