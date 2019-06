Un calciatore passato dalla Serie A è il nuovo allenatore del Nottingham Forest, che milita in Championship. Il club inglese ha infatti esonerato Martin O’Neill ingaggiando Sabrio Lamouchi.

Ex centrocampista, il francese ha militato in Serie A con le maglie di Parma, Inter e Genoa. Da allenatore ha guidato la Costa d’Avorio e l’EWl Jaish, in Qatar. Nell’ultima stagione ha portato i francesi in Europa League.