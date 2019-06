Dalla prossima stagione anche la Premier League utilizzerà la Var. Ma la novità importante riguardante la tecnologia, rispetto a quanto già visto, riguarda l’utilizzo. Gli episodi che saranno rivisti dagli arbitri a bordo campo, infatti, verranno proiettati anche sugli schermi presenti allo stadio, in modo che gli spettatori possano comprendere le decisioni dei direttori di gara. Lo hanno deciso oggi i club di Premier, anche se ai tifosi di Liverpool e Manchester United questo privilegio non sarà concesso: Anfield e Old Trafford sono gli unici due impianti che non sono in possesso di maxi-schermi.