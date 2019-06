La nuova Fiorentina pensa a Batistuta: “felice e lusingato”

“Se davvero la Fiorentina pensasse a me sarei lusingato e molto felice”. Sono le importanti dichiarazioni dell’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, ai microfoni di ‘Lady Radio’, in merito alle indiscrezioni che lo vorrebbero di nuovo alla Fiorentina dopo l’arrivo in viola del presidente Commisso. “Sapete quello che rappresentano per me Firenze e la maglia viola – ha aggiunto Gabriel Batistuta -. In questi giorni ho visto un entusiasmo straordinario per l’arrivo del presidente Rocco Commisso. Credo che stia per iniziare una bellissima avventura per la nuova societa’ viola”.