Il nuovo Real Madrid, tra innesti già certi e probabili arrivi: l’undici è da sogno [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il nuovo Real Madrid prende forma. Dopo una stagione disastrosa, Florentino Perez è tornato ad investire forte sul mercato. E’ dal 2009-2010 che il Real Madrid non spendeva così tanto. I motivi sono semplici da spiegare: un terzo posto in campionato (il secondo consecutivo) a vantaggio dei cugini dell’Atletico che hanno rifilato ai Blancos ben 8 punti e col Barcellona, ancora una volta vincitore della Liga distante 19 lunghezze. Ma ancor peggio il Madrid ha fatto in Champions League. Dopo un cammino così così già ai gironi, con le sconfitte contro il Cska Mosca sia in Russia che in Spagna, è arrivata la clamorosa eliminazione agli ottavi per mano dell’Ajax. Dopo la vittoria ad Amsterdam, la squadra è crollata al Bernabeu per 1-4. In Coppa del Re, eliminazione in semifinale per mano, manco a dirlo, del Barcellona, che nella gara di ritorno ha passeggiato, vincendo 0-3.

Tre cambi di allenatore, cosa che non si vedeva dal 2004-2005. I vari Lopetegui, Solari e Zidane non hanno saputo risolvere i problemi emersi nel corso della stagione. Disastri difensivi, innanzitutto, ma anche problemi di spogliatoio (vedi Bale). Florentino Perez è allora sceso in campo per provare a risolvere tutto con i soldi. In questa sessione di calciomercato, il Real Madrid ha speso già 288 milioni (100+30 di bonus per Hazard, 50 per Militao, 60 per Jovic, 48 per Mendy), investimento secondo soltanto a quello del 2009-2010, quando arrivarono tra gli altri Albiol, Xabi Alonso, Kakà, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Uno dei problemi riscontrati dal Real Madrid nella stagione appena passata è stata sicuramente la perdita di un leader tecnico e un grande punto di riferimento come CR7. Ma le delusioni non possono essere additate solo a questo. Ora, i vertici del club hanno deciso che è ora di ripartire e di farlo in grande stile. Oltre ai già menzionati arrivi, ci sarà sicuramente qualche altro colpo importante, specialmente a centrocampo. Perché il Real Madrid è stanco di arrivare dietro al Barcellona e all’Atletico in campionato e vuole arrivare davanti a tutti in Champions League. Abbiamo provato a comporre l’undici per la prossima stagione, al netto degli acquisti già effettuati e di quelli che potrebbero arrivare a stretto giro di posta. In alto la FOTOGALLERY del nuovo Real Madrid.