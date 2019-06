Clamoroso scandalo combine, in ballo club e calciatori in Italia: spunta un nuovo filone in Serie A, altro terremoto [NOMI e DETTAGLI]

Clamoroso scandalo combine, in ballo club e calciatori in Italia: spunta un nuovo filone in Serie A, altro terremoto [NOMI e DETTAGLI]

Ancora novità per quanto concerne l’operazione ‘Oikos‘, che sta travolgendo il calcio spagnolo e nei giorni scorsi è sconfinata anche in Italia. Dopo le accuse di qualche giorno fa, ‘El Pais’ è entrato in possesso di altri documenti, che entrano ancor più nel dettaglio della vicenda, aprendo a nuovi clamorosi scenari.

article

10326709

CalcioWeb

Operazione ‘Oikos’, nuovi clamorosi scenari: truccata una gara di Serie A, due squadre italiane tremano [NOMI E DETTAGLI]

Ancora novità per quanto concerne l’operazione ‘Oikos‘, che sta travolgendo il calcio spagnolo e nei giorni scorsi è sconfinata anche in Italia. Dopo le accuse di qualche giorno fa, ‘El Pais’ è entrato in possesso di altri documenti, che entrano ancor più nel dettaglio della vicenda, aprendo a nuovi clamorosi scenari. Clamoroso scandalo combine, in

https://www.calcioweb.eu/2019/06/operazione-oikos-nuovi-clamorosi-scenari-truccata-gara-serie-a-due-squadre-italiane-tremano-nomi-dettagli/10326709/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2015/06/14020888_small.jpeg

Frosinone

Cagliari