Ozil è sposato con Amine a Istanbul: Erdogan testimone [FOTO]

Il calciatore Mesut Ozil si è sposato ad Istanbul, il testimone è stato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il centrocampista dell’Arsenal l’anno scorso aveva fatto discutere per un’immagine che lo ritraeva accanto ad Erdogan sollevando dubbi sulla lealtà del calciatore verso la Germania alla vigilia del Mondiale in Russia, competizione che poi si è conclusa in modo disastrosa. La cerimonia si è svolta in un hotel di lusso sulle rive del Bosforo, Ozil ha sposato l’ex Miss Turchia Amine Gulse. Le ultime stagioni in campo non sono state entusiasmanti per Ozil, fuori dal campo invece tante soddisfazioni.