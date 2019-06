Palermo, adesso è ufficiale: Pasquale Marino nuovo allenatore

La notizia è stata data ieri, mancava solo l’ufficialità, che è arrivata poco fa: Pasquale Marino è il nuovo allenatore del Palermo. Prima operazione, dunque, per la nuova società dopo i fatti delle scorse settimane legati alla retrocessione in C diventata poi penalizzazione in B.

Ecco la nota della società rosanero sul proprio sito ufficiale.

“L’U.S. Città di Palermo comunica che Pasquale Marino è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Il tecnico marsalese, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021, sarà presentato alla stampa oggi alle ore 15.30 presso la sala conferenze dello stadio “Renzo Barbera”.

A Marino il benvenuto del club rosanero e della Sporting Network”.