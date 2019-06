Palermo, futuro incerto. Oltre a Ferrero spunta Mirri, che lancia bordate: “Questa vicenda è uno scandalo”

Molta incertezza, in questo momento, intorno al futuro del Palermo. Confusione, dubbi, versioni contrastanti. Nel frattempo si pensa già alla possibilità di ripartire dalla Serie D. Ferrero si è proposto come neo presidente, ma a confermare il proprio interesse è anche stato Dario Mirri, imprenditore palermitano che ha già fatto tanto per la società acquistando quattro anni di concessione pubblicitaria per un investimento di quasi tre milioni, soldi che sono serviti a evitare la penalizzazione quando la squadra lottava per la A.

Mirri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sulla vicenda di questi giorni e su un eventuale investimento. Ecco le sue parole. “Da tifoso sono sconvolto come tutti, da cittadino scandalizzato che si consenta a certa gente di comportarsi in questo modo prendendo in giro la quinta città italiana e le istituzioni, se quel che leggo è vero, questa vicenda è uno scandalo italiano. Da palermitano e da tifoso posso dare quella base di identità che è stata violentata in questi ultimi 20 anni, è vero che per 10 anni Zamparini ci ha portato a livelli straordinari, ma non ha mai dato identità alla squadra, i tifosi erano quasi un intralcio per un presunto modello di calcio moderno che io invece ritengo vecchio e che non mi appartiene, bisogna fare una rivoluzione, dare alla città la consapevolezza del valore, Palermo è una città accogliente, ha flussi turistici straordinari e può diventare un marchio straordinario. Sagramola nella dirigenza? Intanto è un mio carissimo amico, poi è un dirigente serio e competente che può dare sicuramente il suo grande contributo. Sa lavorare con i giovani che sono il futuro. Bisogna fare una rivoluzione culturale e Palermo ha tutte le caratteristiche per poterlo fare“.