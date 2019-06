Il Palermo in Serie D, Gravina: “avvisaglie preoccupanti”

“Palermo in Serie D? Aspetterei un attimo perche’ per andarci deve seguire una procedura chiave: ci sono delle avvisaglie abbastanza preoccupanti, non sotto il profilo sportivo ma nel complesso. Sono delle operazioni che richiederanno molta attenzione, non solo per quel che riguarda gli organi della giustizia sportiva”. Sono le dichiarazioni del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, parlando della mancata iscrizione del Palermo con i rosanero costretti a ripartire dalla Serie D. “Non e’ arrivata nessuna proprieta’, non avevamo ancora autorizzato nulla – ha proseguito il numero uno del calcio italiano al termine del consiglio federale – Le nuove norme sono molto severe, avendo intuito quelle che potevano essere le qualita’ di alcuni personaggi abbiamo dato la possibilita’ di agire solamente a livello civile. E credo che la black list si arricchira’ di nuovi soggetti a rischio”.