Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha tranquillizzato i tifosi rosanero a margine di una iniziativa in merito ai timori di questi giorni sull’iscrizione al prossimo campionato di serie B: “Ho avuto le rassicurazioni del presidente Albanese sul fatto che sia tutto in regola. Incontrerò la società non appena sarà tutto in regola con l’iscrizione al campionato”. “Abbiamo già dato la disponibilità per l’uso dello stadio che ovviamente potrà essere utilizzato per la squadra della città che gioca nella divisione più alta – ha aggiunto Orlando -. Cosa mi attendo dall’incontro con la famiglia Tuttolomondo? Tutto quello che un sindaco si deve attendere dal rappresentante della società di calcio della sua città, ovvero che abbia a cuore la squadra, rispetti la tifoseria e cerchi di non farla sfigurare né sul campo né fuori dal terreno di gioco”.