Palermo, tifosi vietano ai giornalisti di effettuare riprese: la denuncia di Assostampa e Ussi

L’Associazione siciliana della stampa e la sezione regionale dell’Unione stampa sportiva italiana denunciano il “comportamento minaccioso di alcuni sedicenti tifosi del Palermo“.

Ieri sera infatti, i tifosi presenti fuori dallo stadio Barbera, in attesa di buone nuove in merito all’iscrizione della società siciliana, hanno espressamente vietato ai giornalisti di effettuare riprese e scattare fotografie. Nel ricordare ai cronisti di mantenere la massima professionalità nello svolgimento del proprio lavoro, secondo le regole deontologiche, “senza adottare atteggiamenti che possono essere scambiati per provocatori“, Assostampa e Ussi rivendicano il diritto della stampa di esercitare il proprio dovere di informare “riportando i fatti e si schierano al fianco dei cronisti ai quali è stato impedito di svolgere serenamente il proprio lavoro“.