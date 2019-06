PANCHINA BOLOGNA – L’arrivo in panchina di Sinisa Mihajlovic ha cambiato passo al Bologna che addirittura ha raggiunto con anticipo la salvezza dopo un percorso da dimenticare con Filippo Inzaghi in panchina. Adesso si sta progettando la prossima stagione, notizia importante per i tifosi rossoblu, è andato in scena un nuovo incontro tra il serbo e la dirigenza, è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, la decisione può essere considerata quasi definitiva, Mihajlovic si è preso ancora qualche giorno ma non dovrebbero esserci sorprese, sarà ancora lui l’allenatore per la prossima stagione. Si è parlato anche di programmi, l’intenzione comune è quella di rinforzare nettamente la rosa.