Panchina Fiorentina, Commisso prova a ‘scoprirsi’: “Incontro con Montella?” lui risponde così

Da qualche giorno Rocco Commisso è il nuovo patron della Fiorentina. Entusiasmo e sincerità sembrano emerse dalle sue prime parole come presidente viola. Ma si inizia anche a parlare di allenatore e mercato. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Sky’ e ‘Radio Bruno’.

“Un incontro con Montella e con Pradè? Può darsi che ci sarà, può darsi di no. Non confermo, né smentisco. Quelle passate qui in Italia sono state bellissime giornate. Sveglia presto oggi? Questa è la mia vita, ci metto tutto, non solo i soldi ma anche il cuore. Lavorerò sempre, le vacanze saranno poche. Gandini e Scolari? Io non li conosco. Sono nomi che leggo sui giornali, conosco solo me stesso. Dovrei tornare fra due settimane a Firenze, sperando che il Signore mi aiuti con la salute. A metà luglio avremo la tournée negli Stati Uniti che sarà molto importante per il brand Fiorentina e per me, perché l’ultima partita si giocherà nella zona di New York. Un messaggio ai tifosi? Non credo che siamo in ritardo per il mercato. O restavano con la proprietà di prima, o sarebbero dovuti passare tre mesi per la due diligence. Chiedo pazienza, ce la facciamo“.